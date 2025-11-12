© Ebba Busch/Facebook
Herman Halusjtjenko, här tillsammans med sin svenska kollega Ebba Busch – som uttryckt sin stora beundran för hans arbete.

Ukrainas justitieminister stängs av för korruption

Publicerad 12 november 2025 kl 14.15

Utrikes. Ukrainas justitieminister Herman Halusjtjenko har stängts av från sitt uppdrag. Beslutet kom efter att antikorruptionsmyndigheten NABU slagit till mot en misstänkt organiserad grupp "på hög nivå” som ska ha tjänat stora pengar på kontrakt kopplade till det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom.

Avstängningen kungjordes av premiärminister Julia Svyrydenko efter en bred razzia.

Enligt medieuppgifter gäller utredningen ett omfattande korruptionsupplägg där tjänstemän och leverantörer ska ha tvingats betala för statliga uppdrag. Sju personer har åtalats, däribland mellanhänder och energitjänstemän.

Ukrainska medier pekar ut affärsmannen Tymur Minditj – beskriven som nära knuten till president Volodymyr Zelenskyj – som centralgestalt. Han ska ha lämnat landet strax före en husrannsakan.

Halusjtjenko har tidigare varit energiminister och härvan rör bland annat den statliga energijätten Energoatoms upphandlingar.

Oppositionen kräver nu hela Sviridenko-regeringens avgång och varnar för att skandalen kan äventyra stödet från väst.

