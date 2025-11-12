Ukrainas justitieminister stängs av för korruption

Avstängningen kungjordes av premiärminister Julia Svyrydenko efter en bred razzia.

Enligt medieuppgifter gäller utredningen ett omfattande korruptionsupplägg där tjänstemän och leverantörer ska ha tvingats betala för statliga uppdrag. Sju personer har åtalats, däribland mellanhänder och energitjänstemän.

Ukrainska medier pekar ut affärsmannen Tymur Minditj – beskriven som nära knuten till president Volodymyr Zelenskyj – som centralgestalt. Han ska ha lämnat landet strax före en husrannsakan.

Halusjtjenko har tidigare varit energiminister och härvan rör bland annat den statliga energijätten Energoatoms upphandlingar.

Oppositionen kräver nu hela Sviridenko-regeringens avgång och varnar för att skandalen kan äventyra stödet från väst.