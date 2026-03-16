Ukrainska Maria, 19, skulle polisanmäla sin syriske pojkvän – hittades mördad i skogen

Publicerad 16 mars 2026 kl 16.02

Utrikes. En 19-årig ukrainsk kvinna som flytt kriget i sitt hemland har hittats död i en skog i tyska Mannheim. Huvudmisstänkt är hennes 17-årige syriske pojkvän Mohammed, som greps samma kväll. Kvinnan skulle polisanmäla syriern för våld när hon blev mördad.

Den unga kvinnan, som i medier identifieras som Maria, hade bott i Tyskland i ungefär tre år efter att ha lämnat Ukraina tillsammans med sin familj.

På onsdagsmorgonen hittades hennes kropp i Käfertalerskogen norr om Mannheim efter att en förbipasserande slagit larm till polis.

Åklagare misstänker att den 17-årige pojkvännen, en syrisk medborgare som hon haft ett förhållande med i över ett år, dödade henne efter att de träffats i skogen kvällen före.

Enligt en polisrapport ska attacken ha varit överraskande.

"Hon var inte medveten om attacken och kunde inte försvara sig. 17-åringen ska ha utnyttjat detta och dödat 19-åringen med sina bara händer och troligen en gren."

Kroppen upptäcktes först flera timmar senare, vid åttatiden på morgonen. Polisen inledde därefter en stor insats.

Den misstänkte greps i Mannheim senare samma dag och häktades kort därefter misstänkt för mord.

Enligt uppgifter i tyska medier hade Maria kort före dödsfallet bokat tid hos polisen för att anmäla pojkvännen för våld i relationen.

– Hon skulle gå till polisen i går. Men det blev inte så, säger hennes mor till Bild.

Modern berättar att relationen förändrats under de senaste veckorna.

– Först tyckte jag mycket om honom. Men för ungefär en månad sedan förändrades stämningen.

En bekant till familjen säger att det tidigare funnits tecken på våld i relationen.

– Jag minns en gång när Maria blev slagen av honom. Jag erbjöd mig att stå upp för henne, men hon ville inte det.

Personen berättar också att paret träffades samma kväll som mordet.

– Maria sa att de kunde gå hem till honom, men Mohammed insisterade på att de skulle gå till skogen.

Senare ska den misstänkte ha ringt flera personer.

– Mohammed ringde folk och sa: "Jag har gjort ett stort problem".

Polisen utreder händelsen som mord, och den misstänkte sitter häktad.

