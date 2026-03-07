Ungern beslagtar miljoner i guld och kontanter från "ukrainska krigsmaffian"

Beskedet kommer samtidigt som relationerna mellan Kiev och Budapest har försämrats kraftigt efter ett uppmärksammat uttalande från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj riktat mot Ungerns premiärminister Viktor Orbán.

Ungerns nationella skatte- och tullmyndighet stoppade två fordon som transporterade omkring nio kilo guld samt cirka 80 miljoner dollar i dollar och euro. Enligt uppgifter var pengarna och guldet på väg till Ukraina från en bank i Österrike.

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó kopplar transporterna till organiserad brottslighet.

– Det handlar om den ukrainska krigsmaffian, säger han.

Enligt ungerska myndigheter har mycket stora summor transporterats genom landet under året.

– Bara i år har mer än 900 miljoner dollar, 420 miljoner euro och 146 kilo guldtackor transporterats genom ungerskt territorium till Ukraina, uppger en talesperson för Ungerns skatte- och tullmyndighet.

Totalt sju ukrainska medborgare greps i samband med insatsen. Transporten ska enligt regeringskällor ha övervakats av en pensionerad general från Ukrainas säkerhetstjänst SBU tillsammans med en tidigare flygvapenmajor. De gripna ska deporteras.

Ukrainas regering har reagerat kraftigt på ingripandet. Utrikesminister Andrij Sybiha beskriver händelsen som att Ungern har ”tagit gisslan och stulit pengar”.

Ungerska myndigheter avfärdar kritiken och uppger att Ukrainas konsulära myndigheter informerades omedelbart efter ingripandet.

Konflikten mellan länderna har samtidigt förvärrats efter ett uppmärksammat uttalande från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj riktat mot Viktor Orbán.

– Om Orbán inte backar kommer den ukrainska militären att få hans adress och tala med honom på sitt eget språk, säger Zelenskyj.

Uttalandet har väckt kritik även inom EU, där företrädare i Bryssel fördömt tonen i den ukrainske presidentens kommentar.