Ungerns EU-paroll: "Make Europe great again"

Ungerns slogan för sitt sex månader långa roterande ordförandeskap i EU kommer att vara ""Make Europe great again" (Gör Euopa fantastiskt igen).

Det meddelade landets EU-minister János Bóka på tisdagen när han redogjorde för landets prioriteringar under det kommande ordförandeskapet, med start den 1 juli.

Valet av slogan kan ses som en "trollning" av byråkraterna i Bryssel mitt under den amerikanska valkampanjen, där Donald Trump åter går till val under parollen "Make America great again". Trump är avskydd i Bryssel men stöds av den ungerske premiärministern Viktor Orban.

János Bóka sade enligt Remix News att den ungerska regeringen ser det roterande ordförandeskapet som en möjlighet. Han tillade att Ungern betraktar freden och säkerheten i Europa som den viktigaste frågan.

Ungerns EU-ordförandeskap kommer att ha sju prioriteringar: en ny europeisk konkurrenskraftspakt, stärkandet av europeisk försvarspolitik, konsekvent och meritbaserad utvidgningspolitik, hantering av illegal migration, att forma sammanhållningspolitikens framtid, en jordbrukscentrerad EU-politik samt att bekämpa den vikande demografin.

Ministern avslutade med att säga att "det ungerska ordförandeskapets framgång innebär framgång för Europa som helhet".

“Make Europe Great Again”



Hungary unveils its logo and slogan for the country’s presidency of the Council of the European Union later this year. pic.twitter.com/CBtaQv9Pgw

— Remix News & Views (@RMXnews) June 18, 2024