Trump: Jag mår bra

Attentatet mot valmötet ägde rum klockan 00.12 svensk tid.

Donald Trump var mitt uppe i ett tal när han plötsligt tog sig för ena örat och duckade. På videon från händelsen hörs flera skott, som avlossades från ett tak i närheten.

En blodig Trump reser sig sedan, omgärdad av livvakter, och någon skriker att skytten har oskadliggjorts. Han knyter näven och ropar "kamp" flera gånger.

"Jag blev skjuten med en kula som genomborrade övre delen av mitt högra öra", skriver Donald Trump efteråt i ett inlägg på Truth Social.

Skytten har enligt FBI identifierats som Thomas Matthew Crooks, en 20-årig man bosatt i Pennsylvania. Han blev själv ihjälskjuten av Secret Service i samband med dådet. Enligt uppgifter till Washington Post var han registrerad som republikan, men han donerade en mindre summa pengar till en organisation knuten till Demokraterna år 2021. Organisationen, Progressive Turnout Project, jobbar med att förmå demokratiska väljare att gå och rösta.

En åskådare i publiken dödades också och ytterligare två personer vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Den döde och de båda skadade är alla vuxna män.

Några timmar senare syntes Trump kliva av ett plan i New Jersey, till synes välbehållen. Han skrev kort efter händelsen på den egna plattformen Truth att han är tacksam för säkerhetstjänsten och polisens snabba insats under händelsen. Han sände också sina kondoleanser till den döde och de skadades familjer.

