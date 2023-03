Ungerske toppen till Kristersson: Detta är "vårt problem" med dig

Statsminister Ulf Kristersson (M) är upprörd över att Ungern meddelat att man kommer att hantera Finlands Natoansökan separat från den svenska ansökan.

I regeringspartiet Fidesz råder ännu ingen enighet om hur man ska göra med Sverige i denna fråga, rapporterar SVT Nyheter.

Ulf Kristersson anser att den nya beskedet går rakt emot det som Ungern tidigare kommunicerat.

– Jag kommer självklart att ta upp saken med Orbán, säger han.

Vad Kristersson vill veta specifikt är "av vilken anledning de väljer att separera Sverige från Finland".

Nu ger den ungerske premiärministern Viktor Orbáns politiska chef Balázs Orbán den 59-årige svenske liberalen svar på tal.

"Den svenska statsministern frågar vad de ungerska riksdagsledamöterna har för problem. Låt mig hjälpa dig att förstå med några exempel", skriver han på Twitter.

Orbán nämner flera citat från Ulf Kristersson själv och andra företrädare för den svenska regeringen.

Den 3 mars 2021 skrev Kristersson på Facebook att det nu gällde för EU att "sätta hårt mot den ungerska regeringen" och stötta den "allt starkare" vänsterliberala oppositionen i landet.

En annan som Orbán citerar är nuvarande EU-minister Jessika Roswall (M), som i juni 2021 krävde att EU skulle agera bestämt för att strypa utbetalningar av medel till Ungern för att straffa högerregeringen i landet.

Han nämner också ett citat av L-ledaren och nuvarande arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson från i maj 2022:

"Ungerns främlingsfientliga och nationalistiska regering fortsätter kränka rättsstatens principer och svajar i stödet till Ukraina."

Balázs Orbán avslutar sitt inlägg med att utbrista: "God morgon, Stockholm!"

