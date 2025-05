Justitieministern: "Tiotusentals Epstein-filmer med barn och barnporr"

– FBI går igenom tiotusentals videor med Epstein med barn eller barnporr och det finns hundratals offer. FBI arbetar flitigt med att gå igenom materialet, sade Bondi till reportrar på onsdagsmorgonen.

Epstein, den ökände pedofile finansmannen, "begick självmord" under synnerligen suspekta former i ett New York-häkte 2019 medan han väntade på rättegång för sexhandel.

Han tros ha använt sig av minderåriga flickor för att systematiskt samla in utpressningsmaterial på rika män åt den israeliska underrättelsetjänsten Mossad, men ärendet har hanterats med extrem känslighet från de amerikanska myndigheternas sida.

NOW - AG Bondi says the FBI has "tens of thousands of videos of Epstein with children or child porn. There are hundreds of victims." pic.twitter.com/9sqhZdRo4D

— Disclose.tv (@disclosetv) May 7, 2025