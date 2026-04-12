Premiärminister Orbán Viktor har bedrivit en intensiv valkampanj inför ett ovanligt jämnt val.

Ungerskt valdeltagande slog rekord

Publicerad 12 april 2026 kl 20.19

Utrikes. Valdeltagandet i Ungerns val har nått rekordnivåer. Rösträkningen väntas ge en första bild sent under kvällen.

Vallokalerna stängde vid 19-tiden svensk tid, men redan tidigare under dagen hade deltagandet nått historiska nivåer. Vid 17 rapporterades 77,8 procent ha röstat, enligt internationella medier.

Rösträkningen har fördröjts eftersom vissa vallokaler hållit öppet längre för att låta alla i kö rösta klart.

Trycket vid vallokalerna har varit stort under hela dagen, med långa köer både i landet och utomlands.

Oppositionsledaren Péter Magyar, som har kallats EU:s och Bryssels marionett, uttrycker hopp om utgången.

– Partiet är optimistiskt över resultatet, säger han i ett tal efter att vallokalerna stängt.

Landets nationalistiske premiärminister Viktor Orbán röstade tidigare under dagen, liksom hans utmanare.

Opinionsmätningar inför valet har pekat på ett möjligt maktskifte, vilket i så fall skulle avsluta Orbáns 16 framgångsrika år vid makten.

