Ungsvenskarna avstängda från X: "Obehagligt"

SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna har stängts ute från den sociala medieplattformen X, där en stor del av den politiska debatten numera förs.

Kontot är fortfarande uppe men har varit låst och otillgängligt sedan mitten av april.

Bakgrunden är ett inlägg om islam och moskéer som löd:

"Sverige måste ta hotet från Islam på allvar. Vi måste stoppa alla moskébyggen och börja riva moskéer där det bedrivs systemhotande verksamhet. Vi behöver öka utvisningarna och återta vårt land."

X ingrep med hänvisning till regler om våldsamt innehåll.

Obehagligt, säger förbundsordföranden Denice Westerberg i en kommentar till Riks.

Hon lyfter också tidpunkten för avstängningen.

– Att Ungsvenskarnas konto stängs ner mitt under en valrörelse när vi kritiserar något så aktuellt som islamiseringen av Sverige är inget annat än obehagligt.

– Vi får hoppas att detta inte kommer sprida sig till flera plattformar, för då kommer det påverka valet, säger Denice Westerberg.