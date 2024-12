Telegram-grundaren: Ryssar har nu "mer frihet än européer"

Uttalandet görs i ett nyårsmeddelande där Durov kommenterar skillnaderna i mediefrihet mellan Ryssland och Europa.

"Tillgången till vissa ryska medier har begränsats i EU enligt DSA- och sanktionslagar. Samtidigt är alla västerländska mediekanaler på Telegram fortfarande fritt tillgängliga i Ryssland", konstaterar Durov på Telegram på tisdagen. Han syftar på EU:s digitala censurlag Digital Services Act, DSA, som trädde i kraft nyligen.

Durov fortsätter:

"Vem kunde ha trott att ryska Telegram-användare 2025 skulle ha mer frihet än européer?"

Straffbart att ens nämna vad de skriver

EU-blockeringen av ryska medier infördes på Telegram under söndagen och har fått kritik från Moskva, som beskriver beslutet som "en censuråtgärd". Beslutet omfattar nyhetsbyrån Ria Novosti, tidningarna Izvestija och Rossijskaja Gazeta samt tv-kanalerna Rossija-1, Pervyj Kanal och NTV.

Det är förbjudet att distribuera innehåll från vissa ryska statsstyrda medier i EU enligt de nu gällande sanktionerna. Detta inkluderar att hänvisa till, återpublicera, eller på annat sätt sprida material från medier som RT och Sputnik. EU har förbjudit sändning av dessa medier på TV, radio och internet inom medlemsländerna.

Förbudet inkluderar även att publicera de ryska mediernas innehåll på sociala medier eller andra plattformar.

Till och med att enbart att direkt hänvisa till eller sprida innehåll som är producerat av dessa medier kan falla under förbudet, beroende på sammanhanget. Det gäller särskilt om syftet är att ge vidare spridning åt materialet. Förbudet gäller dock inte om innehållet används för journalistiska, akademiska eller forskningsmässiga ändamål – men det undantaget gäller endast så länge det sker på ett sätt som inte anses bidra till spridning av "desinformation".

Telegram, som är känt för sin decentraliserade struktur och sitt motstånd mot censur, har blivit en viktig plattform för både oberoende journalister och etablerade medier. EU:s regleringar har dock lett till att flera ryska kanaler blockeras, vilket enligt Durov visar på en oroande utveckling för yttrandefriheten i Europa.

JUST IN - Telegram CEO Pavel Durov says Russian app users enjoy more freedom than Europeans due to the EU's Digital Services Act. pic.twitter.com/bV5XT0Y8Rr

— Disclose.tv (@disclosetv) December 31, 2024