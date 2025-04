EU ska ge Elon Musk miljardböter – för bristande censur på X

Böterna väntas offentliggöras till sommaren och skulle i så fall bli de första inom ramen för censurlagen DSA, som kräver att sociala medier omedelbart raderar politiska åsikter och annat innehåll som Bryssel anser vara olämpligt.

EU inledde processen efter att Elon Musk tagit över X och i praktiken infört yttrandefrihet på plattformen.

Flera bedömare ser enligt New York Times processen mot X som en upptrappning av konflikten mellan EU och USA, särskilt mot bakgrund av det försämrade handelsklimatet och president Donald Trumps nya strafftullar mot EU.

Elon Musk har länge varit en stark kritiker av Bryssels regleringsiver, som han menar utgör censur. Efter att artikeln i New York Times publicerats skriver X i ett officiellt uttalande att agerandet från EU utgör "ett aldrig tidigare skådat angrepp på yttrandefriheten".

If the reports that the European Commission is considering enforcement actions against X are accurate, it represents an unprecedented act of political censorship and an attack on free speech. X has gone above and beyond to comply with the EU’s Digital Services Act, and we will…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) April 4, 2025