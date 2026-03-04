© Youtube
 

Video: Grips mitt i Stockholm efter polisjakt på tågspåren

Publicerad 4 mars 2026 kl 19.24

Inrikes. En man greps på onsdagseftermiddagen i spårområdet vid Stockholms centralstation efter en dramatisk polisjakt genom centrala Stockholm. Händelsen filmades av vittnen.

I en video från gripandet, som publicerats på Youtube av Riks, syns mannen ligga på marken medan flera poliser ingriper mot honom.

– Jag samarbetar, säger mannen i filmen medan poliserna håller fast honom.

Gripandet skedde i närheten av Centralstationen efter att mannen sprungit från poliser och väktare genom området.

Enligt vittnen sprang mannen under flykten även på tågspåren i närheten av Cityterminalen. En polis ska i samband med jakten ha ropat "stanna, jag skjuter".

Polisen uppger att händelsen började när en väktare försökte stoppa en man som misstänktes för att ha stulit varor i en butik i centrala Stockholm. Situationen övergick då i tumult.

Den misstänkte mannen tog sig loss och sprang från platsen, vilket ledde till att flera polispatruller tog upp jakten.

Till slut hann poliserna ikapp mannen och kunde gripa honom i spårområdet. Mannen misstänks nu för rån, enligt polisen.

