USA-förslag till övervakat eldupphör

Ett dokument med förslaget delades med europeiska och ukrainska företrädare vid möten i Paris den 17 april, rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till en västerländsk källa.

Syftet med mötena var att diskutera ett eventuellt eldupphör och säkerhetsgarantier för Ukraina.

Förutom USA och Ukraina deltog även flera europeiska företrädare i samtalen.

Enligt källan har USA utarbetat ett koncept för hur ett omfattande eldupphör mellan Ukraina och Ryssland skulle kunna följas upp om parterna lyckas nå en överenskommelse. Vad dokumentet innehåller är dock fortfarande okänt.

Frankrike och Storbritannien leder just nu en så kallad ”coalition of the willing”, som försöker pressa USA att ställa upp med starkare säkerhetsgarantier för att avskräcka Ryssland från nya angrepp efter ett eldupphör.

USA har hittills inte lovat några sådana garantier, och innan mötet i Paris hade Europa i stort sett hållits utanför samtalen mellan Ryssland och Ukraina.

Från amerikansk sida deltog utrikesminister Marco Rubio och Mellanösternsändebudet Steve Witkoff.

Frankrike representerades av president Emmanuel Macron. Ukraina företräddes av presidentkansliets chef Andrij Jermak, utrikesminister Andrij Sybiha och försvarsminister Rustem Umerov.

Jermak beskrev samtalen som "mycket substantiella".

Rubio bekräftade att frågan om säkerhetsgarantier tagits upp.

– Men jag vill inte kommentera några förslag offentligt, sa han.

Diskussionerna väntas fortsätta i London nästa vecka.