USA håller toppmöte om AFA

USA planerar att samla företrädare från flera länder till en konferens om hur man ska hantera den vänsterextrema terrorgruppen AFA (Antifa).

Enligt uppgifter till Reuters ska gemensamma strategier och ökat underrättelsesamarbete diskuteras.

Initiativet beskrivs som en del av en förändring i USA:s prioriteringar inom terrorbekämpning det senaste året. Utrikesdepartementet är involverat i planeringen.

Amerikanska UD pekar ut AFA som ett allvarligt hot.

– Anarkisterna, marxisterna och våldsamma extremister inom Antifa har bedrivit en terrorkampanj i USA och i västvärlden i årtionden, med bombdåd, misshandel, skjutningar och upplopp som medel för sin extrema agenda, säger Tommy Pigott, talesperson vid utrikesdepartementet.

Samtidigt möter planerna kritik internt. Flera nuvarande och tidigare tjänstemän ifrågasätter prioriteringen, och pekar på att USA nu påstås stå inför ett terrorhot från Iran och Hizbollah på grund av kriget.

– Jag är skeptisk till att det, med allt som pågår och med det antal planer som kopplas till Iran och Hizbollah, verkligen finns ett behov av att lägga begränsade resurser på Antifa just nu, säger en tidigare chef inom utrikesdepartementets antiterrorenhet, enligt Reuters.

Detaljer kring toppmötet är ännu oklara och något datum är inte fastställt.