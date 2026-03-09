Den iranska fregatten Iris Dena anlände den 17 februari till hamnen i Visakhapatnam i Indien för att delta i en internationell marinövning.

På sociala medier välkomnade den indiska flottan besöket med orden "Welcome!" och bilder på fartyget tillsammans med hashtaggar som "Bridges of Friendship" och "United Through Oceans".

Bara två veckor senare låg samma fartyg på botten av Indiska oceanen.

Den 4 mars, efter att USA och Israel startat sitt anfallskrig mot Iran, torpederades fregatten av en amerikansk ubåt utanför Sri Lankas sydkust. Ombord fanns 130 sjömän.

Amerikanerna lämnade besättningen att dö. Räddningsinsatser från Sri Lanka har dock hittills återfunnit minst 87 döda och endast 32 överlevande, rapporterar BBC News.

Iris Dena togs i tjänst 2021 och tillhör Irans sydliga flotta som patrullerar Hormuzsundet och Omanbukten.

USA:s försvarsminister, den kristne sionisten Pete Hegseth, skröt efteråt om händelsen. På en pressträff konstaterade han att det iranska fartyget "trodde att det var säkert i internationellt vatten" men att det i stället "dog en tyst och stilla död".

Attacken skedde omkring 20 nautiska mil väster om Galle på Sri Lanka. Enligt uppgift rörde det sig om en tung Mark-48-torped som avfyrades från tre till fyra kilometers avstånd vid halv sex på morgonen lokal tid.

Fregatten sjönk enligt uppgifter inom två till tre minuter.

– Det är ett mirakel att de lyckades skicka ett nödanrop, säger den pensionerade indiske viceamiralen Arun Kumar Singh till BBC.

Nödsignalen togs emot av räddningscentralen i Colombo och utlöste en internationell räddningsinsats där både Sri Lanka och Indien deltog.

Händelsen har väckt debatt i Indien, där fregatten kort före sänkningen deltog i en multinationell marinövning med fartyg från 74 länder.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi beskriver i sin tur sänkningen som "ett illdåd" och påpekar att fregatten hade varit gäst hos den indiska flottan och var på väg hem.