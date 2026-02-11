USA tvingar Zelenskyj hålla val i vår

Enligt uppgifter till Financial Times arbetar ukrainska myndigheter med planer på att hålla presidentval senast den 15 maj. I samband med valet kan även en folkomröstning om ett eventuellt fredsavtal bli aktuell.

Eftersom landet befinner sig under undantagstillstånd krävs lagändringar för att möjliggöra röstning. Parlamentet väntas därför behandla ändringar i mars och april.

President Volodymyr Zelenskyj uppges planera att offentliggöra valbeskedet den 24 februari, på årsdagen av den ryska invasionen, enligt Financial Times.

Bakom tidsplanen finns enligt uppgift ett tydligt tryck från Washington, som vill se ett slut på kriget före sommaren och inför det amerikanska mellanårsvalet i november.

– De säger att de vill ha allting klart till juni, så att kriget tar slut, säger Zelenskyj.

Samtidigt fortsätter förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland med USA som medlare. Vid det senaste mötet i Abu Dhabi enades parterna om ett större fångutbyte, men någon uppgörelse om vapenvila eller territoriella frågor nåddes inte.