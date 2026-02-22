USA:s ambassadör ger Israel grönt ljus att ta över halva Mellanöstern

I en intervju med Tucker Carlson som spelades in i Israel i onsdags och sändes i fredags fick Huckabee en fråga om huruvida den moderna staten Israel har rätt till de landområden som i Bibeln utlovats till Abraham, från Eufrat till Nilen.

– Det vore okej om de tog allt, säger Huckabee i intervjun.

Området motsvarar i princip dagens Irak, Syrien, Jordanien, Palestina, Libanon och Egypten, det vill säga ungefär halva Mellanöstern.

Huckabee tror dock inte att Israel är intresserat av ett så storskaligt övertagande, utan nöjer sig med mindre än det man egentligen har gudagiven rätt till.

– Vi talar om det land där staten Israel nu lever och vill ha fred, de försöker inte ta över Jordanien, de försöker inte ta över Syrien, de försöker inte ta över Irak eller någon annanstans. De vill skydda sitt folk, säger han.

Uttalandena har fördömts i ett gemensamt skriftligt uttalande från de palestinska adeministrationerna samt flera länder i Mellanöstern och andra delar av världen, däribland Jordanien, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Egypten, Turkiet, Indonesien och Pakistan.

Länderna skriver att kommentarerna är "farliga och provocerande uttalanden, som utgör en flagrant kränkning av principerna i internationell rätt och Förenta nationernas stadga, och utgör ett allvarligt hot mot regionens säkerhet och stabilitet".

En talesperson för USA:s ambassad uppger att Huckabees uttalanden inte innebär någon förändring av USA:s politik och att hans fullständiga svar klargör att Israel inte har någon avsikt att ändra sina nuvarande gränser.

Israeliska företrädare har ännu inte kommenterat intervjun eller reaktionerna från länderna som står bakom uttalandet.