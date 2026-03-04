Utländska och anonyma donationer till partier kan förbjudas

Förslagen bygger på ett arbete som en parlamentarisk kommitté fick i uppdrag att genomföra 2023. Syftet är enligt regeringen att stärka förtroendet för det politiska systemet.

"Att politiska partier och politiska företrädare har ett högt förtroende hos medborgarna är viktigt för vår demokrati och det politiska systemets legitimitet", skriver Gunnar Strömmer.

Ett av huvudförslagen är att förbjuda anonyma och utländska bidrag till politiska partier och rörelser.

"Ett förbud mot utländska bidrag syftar till att säkerställa att politiska partier och politiska rörelser i Sverige är självständiga i förhållande till utländska aktörer."

Samtidigt vill regeringen utöka kraven på ekonomisk redovisning. Förutom intäkter ska partierna även redovisa kostnader, tillgångar och skulder.

Ett annat förslag gäller insyn i lobbykontakter. Vissa kontakter med riksdagsledamöter, statsråd eller deras medarbetare som syftar till att påverka politiska beslut ska enligt förslaget registreras och göras offentliga via Kammarkollegiets webbplats.

"En ökad öppenhet i dessa kontakter kan bidra till att stärka förtroendet för det politiska beslutsfattandet", skriver Strömmer.

Regeringen vill också ändra reglerna för bidrag från organisationer på arbetsmarknaden, till exempel fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Enskilda medlemmar ska själva behöva godkänna om deras medlemsavgift får användas för partibidrag.

"Det ska vara frivilligt för en enskild medlem i en organisation på arbetsmarknaden att låta sin medlemsavgift användas som bidrag till politiska partier", skriver Strömmer.