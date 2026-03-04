Video: "Apokalyptiska" scener när Teheran bombas sönder

Det var i lördags som USA och Israel inledde anfallskriget, som hyllas av svenska politiker från vänster till höger.

Sedan dess har bombningarna spridits över stora delar av landet.

Enligt Iranska Röda halvmånen hade minst 787 människor dödats i 153 städer fram till tisdagen.

I Teheran försöker räddningspersonal få fram människor som sitter fast under rasmassor.

– De har bombat oss utan uppehåll i dag och ljudet av explosioner upphör aldrig, säger en invånare i staden som kallar sig Kamran till Telegraph.

– De bryr sig inte om var de slår till. Jag har känt tryckvågorna flera gånger redan.

Enligt vittnen slår bomberna påfallande ofta ner i bostadsområden där barnfamiljer bor.

– Efter varje explosion rusar människor fram för att hjälpa – och sedan slår en ny bomb ner i samma område, säger Kamran.

Den norske statsvetaren Glenn Diesen konstaterar att Teheran nu "får Gazabehandlingen".

Situationen i sjukvården beskrivs som desperat.

– Många människor sitter fast under rasmassorna. Sjukhusen är fyllda av skadade patienter och personalen är överbelastad. De slår till och med mot sjukhus där de sårade behandlas, säger han.

En annan invånare, Ashkan, beskriver läget som katastrofalt.

– En apokalyps utspelar sig här.

– De som hade bilar flydde. Vi som inte har bilar är kvar här under bomberna.

Miljontals människor befinner sig fortfarande i Teheran samtidigt som vägarna ut ur staden korkats igen av trafik när invånare försökt fly.

– Vi vet inte vilka områden som är säkra. De slår mot ett område, vi flyttar oss, och sedan slår de där vi flytt till. Det finns ingen trygg plats längre, säger Kamran.

Samtidigt förvärras den humanitära situationen snabbt. Mat börjar ta slut i flera delar av staden och mediciner saknas.

– Jag vet inte om någon av mina släktingar är döda eller levande, säger Ashkan.

Irans regering har uppmanat invånare att donera blod för att hjälpa de skadade. Samtidigt har internet i landet i stort sett stängts ner, vilket försvårar räddningsinsatser och kommunikation.

USA uppger att tusentals mål i Iran har attackerats sedan anfallskriget inleddes i lördags.