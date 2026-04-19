V-kongressen röstade ned ledningens förslag om sänkt partiskatt

Förslaget skulle ha gett heltidsarvoderade yrkespolitiker omkring 4.000 kronor mer i plånboken – men nu behålls dagens nivå och någon skattesänkning blir inte av.

Beslutet innebär att exempelvis riksdagsledamöter fortsatt får ut cirka 37.530 kronor efter skatt, i stället för runt 41.700 kronor.

Motståndarna betonade att partiskatten är viktig för att hålla nere politikers löner och bevara förtroendet hos väljarna, samt för att finansiera partiets verksamhet.

Samtidigt fanns röster som ville sänka skatten ännu mer än ledningen föreslagit, med hänvisning till "arbetsbördan" som politiker.

Trots det fick ledningens linje inte stöd av en majoritet.