V-kongressen röstade ned ledningens förslag om sänkt partiskatt

Publicerad 19 april 2026 kl 12.33

Inrikes. På Vänsterpartiets kongress röstades partiledningens förslag om att sänka partiskatten för sig själva ned med siffrorna 122 mot 92.

Förslaget skulle ha gett heltidsarvoderade yrkespolitiker omkring 4.000 kronor mer i plånboken – men nu behålls dagens nivå och någon skattesänkning blir inte av.

Beslutet innebär att exempelvis riksdagsledamöter fortsatt får ut cirka 37.530 kronor efter skatt, i stället för runt 41.700 kronor.

Motståndarna betonade att partiskatten är viktig för att hålla nere politikers löner och bevara förtroendet hos väljarna, samt för att finansiera partiets verksamhet.

Samtidigt fanns röster som ville sänka skatten ännu mer än ledningen föreslagit, med hänvisning till "arbetsbördan" som politiker.

Trots det fick ledningens linje inte stöd av en majoritet.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 906854226

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 906854227

Varnish cache server

