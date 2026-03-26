Alessandro Mercogliano och Sara Ardizzone hittades under spillrorna av en stuga bredvid en gammal romersk akvedukt.

Vänsterextremister skulle bygga bomb – sprängde ihjäl sig själva

Publicerad 26 mars 2026 kl 10.31

Utrikes. Två vänsterextremister omkom utanför Rom när en bomb de höll på att tillverka plötsligt exploderade. Polisen misstänker att paret planerade attentat mot både polisen och försvarsindustrin.

Två personer har hittats döda i rasmassorna efter en explosion i en byggnad i utkanten av Rom. Enligt italiensk polis rör det sig om ett par med kopplingar till vänsterextrema anarkistmiljöer.

De döda är 53-årige Alessandro Mercogliano och 36-åriga Sara Ardizzone. Explosionen inträffade i en övergiven byggnad vid en antik romersk akvedukt. Spår av ammoniumnitrat, ett ämne som används vid bombtillverkning, hittades på platsen.

Polisen misstänker att paret planerade attacker mot en polisstation samt mot försvarskoncernen Leonardo, som tillverkar delar till F-35-plan.

Båda kopplas till kretsar kring Alfredo Cospito, en fängslad centralgestalt inom ett löst organiserat vänsterextremt nätverk. Han avtjänar ett långt fängelsestraff för flera bombattacker och andra våldsbrott riktade mot myndigheter.

– Risknivån har ökat, säger den tidigare domaren och maffiaexperten Otello Lupacchini till The Telegraph.

– Det kan eskalera till en högintensiv nivå med risk för attacker med många dödsoffer.

Under helgen rapporterades även om hotfulla budskap om hämnd och krig mot "förtryckare" som klottrats på väggar i Roms tunnelbana.

Italiens vice premiärminister Antonio Tajani varnar för att utvecklingen riskerar att förvärras.

– Det finns ett klimat av spänning som anarkister och vänsterextrema krafter vill fortsätta skapa i vårt land, säger han i italiensk tv.

Italien har en lång historia av politiskt våld kopplat till anarkism. Under senare år har grupper inom miljön pekats ut efter våldsamma protester och sabotage.

Ardizzone beskrev sig själv som en fiende till den italienska staten under en rättsprocess. I ett tidigare domstolsförhör sade hon att hon och Mercogliano var "partners i livet och i kampen".

Hon försvarade även våldsanvändning:

– Det finns en enorm skillnad mellan de förtrycktas våld och förtryckarnas: det förstnämnda följer en etisk kod, det senare ingen.

Efter dödsfallet har sympatisörer enligt italienska medier hyllat paret.

"Sara och Sandro dog i kampen, de dog strid", heter det i ett uttalande.

Nyheter från förstasidan

Frias helt för våldtäkt mot 100-åring och 94-åring: "Bevisningen inte tillräcklig"

Hemtjänstmannen Shakir Mahmoud Shakir får stanna i Sverige. Brister i inspelade förhören med offren, enligt hovrätten.0 

Ekonominyheter

"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Allt fler får nog av terrorn.. "Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

