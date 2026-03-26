Två personer har hittats döda i rasmassorna efter en explosion i en byggnad i utkanten av Rom. Enligt italiensk polis rör det sig om ett par med kopplingar till vänsterextrema anarkistmiljöer.

De döda är 53-årige Alessandro Mercogliano och 36-åriga Sara Ardizzone. Explosionen inträffade i en övergiven byggnad vid en antik romersk akvedukt. Spår av ammoniumnitrat, ett ämne som används vid bombtillverkning, hittades på platsen.

Polisen misstänker att paret planerade attacker mot en polisstation samt mot försvarskoncernen Leonardo, som tillverkar delar till F-35-plan.

Båda kopplas till kretsar kring Alfredo Cospito, en fängslad centralgestalt inom ett löst organiserat vänsterextremt nätverk. Han avtjänar ett långt fängelsestraff för flera bombattacker och andra våldsbrott riktade mot myndigheter.

– Risknivån har ökat, säger den tidigare domaren och maffiaexperten Otello Lupacchini till The Telegraph.

– Det kan eskalera till en högintensiv nivå med risk för attacker med många dödsoffer.

Under helgen rapporterades även om hotfulla budskap om hämnd och krig mot "förtryckare" som klottrats på väggar i Roms tunnelbana.

Italiens vice premiärminister Antonio Tajani varnar för att utvecklingen riskerar att förvärras.

– Det finns ett klimat av spänning som anarkister och vänsterextrema krafter vill fortsätta skapa i vårt land, säger han i italiensk tv.

Italien har en lång historia av politiskt våld kopplat till anarkism. Under senare år har grupper inom miljön pekats ut efter våldsamma protester och sabotage.

Ardizzone beskrev sig själv som en fiende till den italienska staten under en rättsprocess. I ett tidigare domstolsförhör sade hon att hon och Mercogliano var "partners i livet och i kampen".

Hon försvarade även våldsanvändning:

– Det finns en enorm skillnad mellan de förtrycktas våld och förtryckarnas: det förstnämnda följer en etisk kod, det senare ingen.

Efter dödsfallet har sympatisörer enligt italienska medier hyllat paret.

"Sara och Sandro dog i kampen, de dog strid", heter det i ett uttalande.