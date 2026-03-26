Frias helt för våldtäkt mot 100-åring och 94-åring: "Bevisningen inte tillräcklig"

Tingsrätten dömde hemtjänst­mannen Shakir Mahmoud Shakir till fyra års fängelse för våldtäkt mot en 100-årig kvinna.

Domen orsakade skandal då 38-åringen slapp utvisning med hänvisning till att det vore "oproportionerligt".

Han friades samtidigt också för en annan grov våldtäkt mot en 94-årig kvinna, med hänvisning till bevisproblem.

Nu friar hovrätten honom även för våldtäkten mot 100-åringen.

Domstolen lyfter fram att utredningen till stor del bygger på korta videoinspelade polisförhör med de två kvinnorna.

Det har, enligt hovrätten, varit tydligt att kvinnorna och förhörsledaren "ofta haft svårt att förstå varandra".

"Förhören har varit detaljfattiga och uppgifter har ändrats under förhörens gång. Vissa uppgifter från förhören motsägs också av annan utredning i målet. Enligt hovrätten medför bristerna vid förhören att det blir svårt att värdera kvinnornas berättelser. Det finns inte heller någon självständig stödbevisning. Hovrätten kommer därför fram till att det inte är ställt utom rimligt tvivel att mannen har begått brotten, vilket krävs för en fällande dom."

Sammantaget anser hovrätten att bristerna i materialet gör det svårt att dra säkra slutsatser. Därmed upphävs den tidigare domen.

Eftersom Shakir Mahmoud Shakir frias helt prövas inte heller frågan om utvisning.