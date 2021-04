Video: BLM-ligist med betongklump skjuts av polis

Minneapolis i svenskbygden Minnesota förvandlades till rena zombiestaden i somras då den första vågen av raskravaller uppstod efter att kriminelle George Floyd dött i samband med ett polisingripande.

Nu pågår rättegången mot Derek Chauvin, den polis som anklagas för att ha orsakat Floyds död.

På söndagskvällen blev det nya kravaller och plundringståg i Minneapolis efter att en 20-årig kriminell svart man, Daunte Wright, blivit ihjälskjuten av en polis. Polisen försökte gripa Wright, som var eftersökt för brott, i samband med en trafikkontroll men 20-åringen flydde istället fältet varpå polisen sköt mot bilen och träffade honom.

Medborgarjournalisten Andy Ngo på Twitter har publicerat en rad filmer från söndagens kravaller och plundringar i Minneapolis. Nationalgardet fick sättas in för att stoppa våldet, rapporterar Fox News.

En video visar hur en svart man lyfter upp en stor betongklump som han tycks vilja kasta på poliserna, varpå han blir skjuten med en gummikula.

#BLM protesters began rioting near Minneapolis in response to the police-involved shooting of a suspected gang member. pic.twitter.com/Pr7VNPPfoq — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 12, 2021

BLM looters break inside & steal from an O’Reilly’s auto store overnight in Brooklyn Center, Minn. Auto stores were infamously looted & burnt to the ground last year in Minneapolis. #DaunteWright pic.twitter.com/nEHyR1Ck0x — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 12, 2021

People looted a GameStop overnight in response to BLM inciting a riot & violence in Brooklyn Center (near Minneapolis) after police killed a criminal suspect evading arrest. #DuanteWright pic.twitter.com/LWPA4Xm7r2 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 12, 2021

A liquor store in Brooklyn Center, Minn. was destroyed by BLM looters overnight. #Minneapolis pic.twitter.com/fc1xwLT4LU — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 12, 2021