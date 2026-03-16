Vita huset hotar släcka ner medier som kritiserar kriget

Ordföranden för USA:s federala mediemyndighet FCC, Brendan Carr, meddelar att tv-stationer kan förlora sina sändningstillstånd om deras rapportering inte anses ligga "i allmänhetens intresse".

Kommentaren kommer efter att president Donald Trump riktat hård kritik mot mediernas bevakning av kriget mot Iran, rapporterar BBC News.

I ett inlägg på Truth Social anklagade Trump medierna för att sprida "fake news" och "desinformation" och mörka hur "bra" det egentligen går för USA.

Enligt Trump är alla rapporter om framsteg för Iran falska – och presidenten skriver att han vill att medier som sprider sådana uppgifter bör prövas för landsförräderi.

Carr säger i en intervju med CBS News att många tv-bolag betraktar sina sändningslicenser som något som inte kan tas ifrån dem.

– Folk har vant sig vid tanken att licenser är någon sorts egendom och att inget man gör kan leda till att man förlorar sin licens.

– Jag försöker hjälpa människor att förstå att det finns ett allmänintresse och att sändningar fungerar annorlunda.

På X förtydligar Carr att "lagen är tydlig".

"Sändningsbolag måste verka i allmänhetens intresse, annars kommer de att förlora sina licenser."

Donald Trump uttrycker samtidigt sitt stöd för Carrs linje. Han skriver i ett nytt inlägg att han är "så överlycklig över att se" att FCC granskar licenserna.

Presidenten hävdar också att vissa medier försöker sabotera krigsinsatsen.

"Lågstående 'tidningar' och medier vill faktiskt att vi ska förlora kriget", skriver Trump.

FCC är en myndighet som utfärdar sändningslicenser till radio- och tv-stationer i USA. Licenserna gäller normalt i åtta år.