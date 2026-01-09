© Pxhere
 

Vita husets plan: Muta grönlänningarna med upp till en miljon per skalle

Publicerad 9 januari 2026 kl 12.18

Utrikes. Trumpadministrationen diskuterar att betala stora engångsbelopp direkt till Grönlands befolkning för att få ön att bryta sig loss från Danmark och i förlängningen ansluta sig till USA. Det uppger flera källor med insyn för Reuters.

Enligt uppgifterna har tjänstemän i Vita huset fört samtal om summor på mellan 10.000 och 100.000 dollar per person, vilket motsvarar upp till omkring en miljon kronor per invånare.

Grönland har cirka 57.000 invånare.

Planerna är en del av en bredare diskussion i Vita huset om hur USA skulle kunna ta kontroll över Grönland. Andra alternativ som nämnts är politiska avtal eller i sista hand militärt tvång – även om administrationen offentligt säger sig föredra ”köp” eller diplomatiska lösningar.

Både Danmark och Grönland har kraftigt avvisat idén. Grönlands regeringschef Jens-Frederik Nielsen reagerade efter att Donald Trump på nytt talat om att USA ”behöver” ön.

"Nu räcker det. Inga fler fantasier om annektering", skrev han på Facebook.

Även flera europeiska ledare har markerat mot USA:s utspel. Danmark och ett antal EU-länder har i ett gemensamt uttalande slagit fast att det är Köpenhamn och Nuuk som avgör Grönlands framtid.

Vita huset har bekräftat att frågan diskuteras. Presidentens pressekreterare Karoline Leavitt sade vid en pressträff att Trump och hans säkerhetsrådgivare tittar på hur ett potentiellt köp skulle kunna se ut. USA:s utrikesminister Marco Rubio har samtidigt meddelat att han ska träffa Danmarks utrikesminister i Washington nästa vecka.

Donald Trump har återkommande hävdat att Grönland är avgörande för USA:s säkerhet och tillgången till strategiska råvaror.

– Vi behöver Grönland ur ett nationellt säkerhetsperspektiv, och Danmark kommer inte att klara det. Det är så strategiskt, sade Trump till reportrar ombord på Air Force One.

Ett av alternativen som diskuteras är ett så kallat friassocieringsavtal, där USA tar ett långtgående ansvar för ekonomi och försvar i utbyte mot militär och politisk kontroll. Ett sådant upplägg skulle kräva att Grönland först lämnar Danmark.

Samtidigt visar opinionsmätningar att även om många grönlänningar vill ha självständighet så är stödet för att bli en del av USA svagt.

