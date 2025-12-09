Vita woke-kvinnornas vrede när vitt blir årets färg

Pantone presenterade i förra veckan färgen "Cloud Dancer", en vit nyans som enligt Pantone ska symbolisera lugn i en stressad värld.

Men reaktionen lät inte vänta på sig när diverse kvinnor på Tiktok och Instagram omedelbart började läsa in illasinnade rasistiska undertoner i beslutet, rapporterar New York Post.

En kvinna på Tiktok kopplar färgvalet direkt till debatten om rasism i USA.

– Ärligt talat används vithet som ett vapen överallt just nu. Den finns i vår politik, våra medier, våra polisstyrkor, våra gränser. I stället för att känna av läget har Pantone i praktiken gjort det till en livsstil, säger hon i en video.

I samma klipp fortsätter hon:

– Det är inte bara verklighetsfrånvänt, det är symboliskt. Det är en påminnelse om vem som fortfarande kontrollerar narrativet. De hånar oss öppet genom att välja vitt som kulturell årsfärg medan vi andra skriker efter mänsklighet.

En annan kvinna hävdar att färgvalet är medvetet politiskt.

– Att Pantone väljer vitt som årets färg är ett politiskt ställningstagande. Kalla mig för woke, det struntar jag i. Jag tror inte att jag har fel, säger hon.

Flera hänvisar också till den tidigare rasistanklagade "genes"-kampanjen med skådespelaren Sydney Sweeney och menar att Pantone rider på samma våg.

– Det här ger "Sydney Sweeney har bra gener"-vibbar. Ni väljer vitt och säljer in det som en lugn nystart. För vem? Vem är det lugnande för? säger en kvinna.

Andra nöjer sig med att avfärda hela idén som tondöv.

"Glömde ni att läsa av rummet?" skriver en vit kvinna i ett inlägg.

Pantone Color Institute har utsett årets färg sedan 1999. En talesperson för företaget säger att urvalet styrs av "den eller de färger som bubblar upp inom design och som knyter an till tidsandan".

– Den känslomässiga resonans som finns i färgen är avgörande för urvalsprocessen, säger talespersonen enligt New York Post.