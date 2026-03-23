Vreden när Malmö mörkar vilka som våldtar i hemtjänsten

Ett av flera misstänkta våldtäktsfall inom hemtjänsten i Malmö den senaste tiden gäller en kvinna i 80-årsåldern, som misstänks ha våldtagits av en anställd.

Händelsen ska ha inträffat i början av februari – men polisanmälan gjordes först flera veckor senare. Åklagaren Veronika Edvinsson är starkt kritisk till hur det hela hanterades.

– Jag tycker att det är fel hanterat av Malmö stad. Man borde ha kontaktat polisen direkt, säger hon till till SVT.

– Nu har ju den misstänkte fått möjlighet att kunna tillrättalägga sina uppgifter, säger åklagaren.

Samtidigt riktas hård kritik mot sekretessen kring de uppmärksammade fallen. Nils Littorin, partiledare för vänsterpopulistiska Malmölistan, har publicerat en video på sociala medier där han står utanför stadshuset i Malmö och kräver svar av politikerna.

– Vilka är det politikerna försöker skydda när de mörkar information om övergrepp på våra äldre? säger han.

Varför mörkar Malmö kommun våldtäkter i hemtjänsten? pic.twitter.com/3rR3noVrdi — Nils Littorin (@Nils_Littorin) March 21, 2026

Littorin uppger att han försökt få ut uppgifter om en misstänkt gärningsman i ett tidigare fall.

– Vad är det de försöker dölja här inne? Jag har begärt ut information om en våldtäkt som ägde rum 2023 i hemtjänsten i Malmö. Men man vägrar att lämna ut information om den misstänkte gärningsmannen så att jag kan ta reda på om den här personen har blivit dömd för brott, om han sitter i fängelse. Eller om han finns här ute bland oss och kanske fortsätter att jobba med äldre trots att han alltså blev anmäld av en gammal kvinna för en våldtäkt.

Inte heller polisen har varit behjälplig, konstaterar Nils Littorin.

– Jag frågade polisen om de kunde hjälpa mig men de vägrar att lämna ut informationen och hävdar sekretess. Men är inte detta väldigt bakvänt? Varför ska vi skydda gärningsmännen bakom sekretess? Det är väl offren om något som ska skyddas?