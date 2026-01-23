© Skärmavbild
Rabbi Pinchas Goldschmidt under WEF-diskussionen.

WEF-budskapet: Judar och muslimer måste gå samman mot "gamla européer"



Publicerad 23 januari 2026 kl 10.55

Utrikes. En ledande europeisk rabbin väcker ilska efter sina uttalanden vid Världsekonomiskt forum i Davos. Där kopplade han invandringskritik till att "gamla européer" är rädda för "nya invandrare" – och uppmanade judar och muslimer till djupare samarbete mot "islamofobi" och "antisemitism".

Ordföranden för Conference of European Rabbis, rabbinen Pinchas Goldschmidt, har hamnat i blåsväder efter ett samtal under WEF i Davos.

I sitt resonemang kopplade han framväxten av invandringskritiska rörelser till vad han beskrev som vägran bland de "gamla européerna" att acceptera "nya invandrare".

– Framväxten av extremhögern i många europeiska länder är ett svar på den osäkerhet som de gamla européerna – så kallade gamla européer – känner inför de nya invandrare som kommit från Mellanöstern, sade Goldschmidt.

Han konstaterade att judar och muslimer delar intressen när det gäller att motverka både antisemitism och islamofobi och uppmanade till samarbete mellan religiösa ledare.

– Att bekämpa islamofobi och antisemitism ligger i båda religionernas intresse. När vi gör det tillsammans så blir det mycket mer effektivt, sade han.

"SD:s hanterare"
Uttalandena har mötts av en mycket stor mängd kritiska kommentarer på sociala medier – även i Sverige.

Den tidigare SD-toppen och riksdagsledamoten Christoffer Dulny, som är kritisk till SD:s mycket nära relation till Israel, skriver på X att Pinchas Goldschmidt bokstavligt talat är SD:s "hanterare".

Dulny noterar också att det han kallar "SD:s hanterare i Sverige", Judiska Centralrådets ordförande Aron Verständig, håller på att bygga en liknande allians med muslimerna i Sverige.

Conference of European Rabbis (CER) företräder judiska församlingar runt om i Europa och uttalar sig ofta om frågor som rör antisemitism, religionsfrihet och extremism.

