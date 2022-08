WHO vill förbjuda ordet apkoppor

Enligt WHO stigmatiserar det nuvarande namnet "apor och Afrika" och man vill därför ha hjälp att komma på ett nytt, politiskt korrekt, namn.

Varför "apkoppor" skulle stigmatisera Afrika är dock oklart eftersom apor finns i alla världsdelar i den tropiska zonen inklusive Sydamerika och Asien, och alltså inte bara i Afrika.

Direkt efter att apkoppor börjat spridas bland homosexuella reagerade en lång rad forskare snabbt och föreslog att man borde byta namn på sjukdomen.

"Akut behov av ett icke-diskriminerande och icke-stigmatiserande namn på viruset apkoppor", hette det i ett upprop från ett 30-tal forskare.

Det nuvarande utbrottet av apkoppor har ingen tydlig koppling till Afrika och apor, men däremot till västerländska homosexuella män.

När det gäller HIV anses dock sjukdomen ha spridits till människan genom att just västerländska homosexuella män har varit på plats i Afrika och haft sex med apor. Namnet "apkoppor" har därför även väckt missnöje inom homosexuella grupperingar, som i sin tur inte vill förknippas med apor och Afrika.

WHO hörsammade uppmaningen i juni och föreslår nu alltså "MPXV" som term för sjukdomen inom vården. MPXV är dock en förkortning för "Monkeypox virus", så namnbytet är lite av en halvmesyr från WHO. Arbetet med att komma på ett helt neutralt namn fortsätter, enligt WHO.