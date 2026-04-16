Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj inför åtta års fängelse för antisemitism

Publicerad 16 april 2026 kl 09.06

Utrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj inför nu en stenhård lagstiftning mot antisemitism. Den nya lagen öppnar för mångåriga fängelsestraff – i de grövsta fallen upp till åtta år.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har undertecknat en ny lag som gör antisemitism, alltså negativa åsikter om judar, till ett tydligt brott med hårda straff.

Lagändringen gäller artikel 161 i landets strafflag, som nu ändras så att antisemitism uttryckligen blir kriminaliserat.

Straffen varierar beroende på brottets allvar, rapporterar i24NEWS. I mindre allvarliga fall kan det handla om böter, inskränkt rörelsefrihet eller fängelse i upp till tre år.

Vid försvårande omständigheter, till exempel hot, våld eller brott begångna av offentliga tjänstemän, kan straffen skärpas till upp till fem års fängelse.

De strängaste påföljderna gäller organiserad antisemitism eller fall med "allvarliga konsekvenser". Då kan straffen landa på mellan fem och åtta års fängelse.

Den judiska organisationen United Jewish Community of Ukraine hyllar den nya lagen.

"Vi uttrycker vår tacksamhet till lagförslagets upphovsman, Maksym Buzjanskij, för hans systematiska arbete med att få igenom dessa laginitiativ", skriver gruppen i ett uttalande.

Lagen antogs av Ukrainas parlament i februari 2022.

