© BBC
 

Zelenskyj: Tredje världskriget har redan börjat

Publicerad 23 februari 2026 kl 15.09

Utrikes. I morgon är det fyra år sedan den ryska invasionen inleddes. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hävdar att kriget inte längre bara handlar om Ukraina. I en intervju med BBC säger han att Vladimir Putin redan har inlett ett tredje världskrig – och att han måste stoppas med hård press.
– Jag är inte diktator, förklarar Zelenskyj vidare.

Dela artikeln

Under intervjun i regeringskvarteren i Kiev avvisar Zelenskyj alla krav på att Ukraina ska ge upp territorium i utbyte mot vapenvila.

Ryssland kräver att Ukraina lämnar ifrån sig de cirka 20 procent av Donetskregionen som Moskva kontrollerar, liksom ytterligare mark i Cherson och Zaporizjzja.

Den ukrainske presidenten beskriver den ryska invasionen 2022 som inledningen på tredje världskriget.

– Jag anser att Putin redan har startat det. Frågan är hur mycket territorium han kommer att kunna ta och hur man stoppar honom. Ryssland vill påtvinga världen ett annat sätt att leva och förändra de liv som människor själva har valt, säger han till BBC.

Han avfärdar tanken på att lämna över områden.

– Jag ser det annorlunda. Jag ser det inte bara som mark. Jag ser det som att försvaga våra positioner och överge hundratusentals av våra människor som bor där. Så ser jag det. Och jag är säker på att en sådan "reträtt" skulle splittra vårt samhälle.

– Det skulle förmodligen tillfredsställa [Putin] ett tag. Han behöver en paus. Men när han har återhämtat sig … I min mening kan det ta högst ett par år. Vart skulle han gå härnäst? Vi vet inte, men att han skulle vilja fortsätta är ett faktum.

Samtidigt har USA:s president Donald Trump krävt att Ukraina snabbt går in i förhandlingar. Bedömare i väst menar att Ukraina inte kan vinna utan eftergifter. Zelenskyj svarar:

– Kommer vi att förlora? Självklart inte, för vi kämpar för Ukrainas självständighet.

– Att stoppa Putin i dag och hindra honom från att ockupera Ukraina vore en seger för hela världen. För Putin kommer inte att stanna vid Ukraina.

Zelenskyj avfärdar också Donald Trumps påstående att han är en diktator som startat kriget.

– Jag är inte diktator, och jag startade inte kriget, det är allt.

Om nyval säger han:

– Jag kanske ställer upp och kanske inte.

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Två Dumpen-uthängda döda – på några dagar

Hängdes ut som pedofiler. "Han tog sitt liv så fort han fick möjlighet."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åkesson: "Dags att låta GW gå i pension"

Storbråk efter aktion mot ministrar. GW om Malmer Stenergard: "Hon kan stoppa upp sina synpunkter."0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.