Zelenskyj: Tredje världskriget har redan börjat

Under intervjun i regeringskvarteren i Kiev avvisar Zelenskyj alla krav på att Ukraina ska ge upp territorium i utbyte mot vapenvila.

Ryssland kräver att Ukraina lämnar ifrån sig de cirka 20 procent av Donetskregionen som Moskva kontrollerar, liksom ytterligare mark i Cherson och Zaporizjzja.

Den ukrainske presidenten beskriver den ryska invasionen 2022 som inledningen på tredje världskriget.

– Jag anser att Putin redan har startat det. Frågan är hur mycket territorium han kommer att kunna ta och hur man stoppar honom. Ryssland vill påtvinga världen ett annat sätt att leva och förändra de liv som människor själva har valt, säger han till BBC.

Han avfärdar tanken på att lämna över områden.

– Jag ser det annorlunda. Jag ser det inte bara som mark. Jag ser det som att försvaga våra positioner och överge hundratusentals av våra människor som bor där. Så ser jag det. Och jag är säker på att en sådan "reträtt" skulle splittra vårt samhälle.

– Det skulle förmodligen tillfredsställa [Putin] ett tag. Han behöver en paus. Men när han har återhämtat sig … I min mening kan det ta högst ett par år. Vart skulle han gå härnäst? Vi vet inte, men att han skulle vilja fortsätta är ett faktum.

Samtidigt har USA:s president Donald Trump krävt att Ukraina snabbt går in i förhandlingar. Bedömare i väst menar att Ukraina inte kan vinna utan eftergifter. Zelenskyj svarar:

– Kommer vi att förlora? Självklart inte, för vi kämpar för Ukrainas självständighet.

– Att stoppa Putin i dag och hindra honom från att ockupera Ukraina vore en seger för hela världen. För Putin kommer inte att stanna vid Ukraina.

Zelenskyj avfärdar också Donald Trumps påstående att han är en diktator som startat kriget.

– Jag är inte diktator, och jag startade inte kriget, det är allt.

Om nyval säger han:

– Jag kanske ställer upp och kanske inte.