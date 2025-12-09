Zelenskyj vägrar ge upp Donbass

Kiev arbetar nu med en reviderad version av det amerikanska 28-punktsförslag som både Ukraina och flera EU-länder ansett vara alltför fördelaktigt för Moskva.

Enligt Zelenskyj kan ett nytt utkast skickas till Vita huset redan på tisdagen. AFP citerar honom om kravet att ge upp land:

– Ryssland insisterar på att vi ger upp territorier, men vi vill inte avstå något.

Han tillade:

– Vi har ingen laglig rätt att göra det, enligt ukrainsk lag, vår konstitution och internationell rätt. Och vi har inte heller någon moralisk rätt.

Uttalandet gjordes efter ett möte i London med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz – ett möte som i praktiken var en markering mot amerikanska påtryckningar. Enligt Downing Street var länderna eniga om att processen befinner sig i ett "avgörande läge" och att Ukraina måste garanteras en "rättvis och varaktig fred" med robusta säkerhetsgarantier.

Zelenskyj uppgav även att det ursprungliga amerikanska fredsutkastet nu bantats till 20 punkter och att inga "pro-ukrainska" delar tagits bort. Däremot har ingen kompromiss gjorts om territoriella frågor. Donbass och kärnkraftverket Zaporizjzja beskriver han som "bland de mest känsliga" punkterna.

Den tidigare läckta versionen av förslaget skulle ha gett Ryssland full kontroll över Donbass. Energin från Zaporizjzja skulle enligt utkastet delas mellan Ryssland och Ukraina.

Zelenskyjs Europaturné kommer efter flera dagars intensiva förhandlingar mellan amerikanska och ukrainska företrädare, där ingen uppgörelse nåtts.

Samtidigt fortsätter striderna. Natten till måndagen slogs elen ut i staden Sumy efter en rysk drönarattack där fler än ett dussin drönare slog ut infrastruktur. Inga dödsfall rapporterades.

I London diskuterades också framtida säkerhetsgarantier. Flera länder, bland dem Storbritannien och Frankrike, vill se internationella styrkor i Ukraina efter ett avtal. Andra – exempelvis Tyskland och Italien – är skeptiska. Det är också oklart hur långt USA är berett att gå i ett sådant arrangemang.

Efter mötena i London reste Zelenskyj vidare till Bryssel för samtal med Natos generalsekreterare Mark Rutte och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. På tisdagen fortsätter resan till Italien och premiärminister Giorgia Meloni.