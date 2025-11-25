Adolf Hitler ställer upp för omval

Adolf Hitler Uunona bekräftar för Die Bild. att han har låtit sig nomineras inför regionalvalet den 26 november.

Han är dock än så länge förtegen om detaljerna kring sin kampanj.

Om han vinner går han in i sin femte mandatperiod – Hitler har styrt Ompundja sedan 2004 och fick 84,88 procent av rösterna vid valet 2020.

Tysk media har sedan dess bland annat rapporterat om Hitlers satsning på att bekämpa "toxisk manlighet" i Namibia.

Samtidigt är missnöjet i området stort. Invånare klagar på att utvecklingen går för långsamt.

– Vi betalar honom inte för att spela kort på jobbet, säger en arg väljare i den lokala tidningen The Namibian.

I valreklamen dyker han numera upp som ”kamrat Adolf Uunona”, utan sitt andra förnamn. I officiella dokument och på valsedlar står dock hela namnet Adolf Hitler Uunona kvar.

Regeringspartiet Swapo, som han representerar, beskrivs som vänsterorienterat, och stödet uppges vara på nedgång, även om Hitler fortfarande ses som favorit i sin valkrets.

En stridsfråga har varit den asfalterade vägen mellan Oshakati och Ompundja. Under åratal drev Adolf Hitler på för projektet utan resultat och fick till och med förklara sig inför finansdepartementet. Hitler deltog också i en workshop från landsbygdsministeriet om ”svårigheter vid genomförandet av aktuella projekt”. Först nu, strax före valet, kunde Hitler meddela att en första etapp – omkring tolv kilometer – ska byggas till en kostnad på motsvarande knappt 1,5 miljoner euro. Spadtaget genomfördes tillsammans med partikamrater inför kameror.

Hitlers namn har länge väckt uppmärksamhet. I en intervju med Bild 2020 bedyrade han:

– Jag strävar inte efter världsherravälde.

Han förklarade då att det var fadern som gav honom namnet Adolf Hitler och att fadern troligen inte förstod vad den tyske diktatorn stod för.

Namibia var mellan 1884 och 1915 en tysk koloni och många gator, platser och personer har än idag tyska namn.

I offentliga sammanhang låter Uunona ofta ”Hitler” falla bort, men distanserar sig samtidigt tydligt från nationalsocialismen. I en intervju med The Namibian understryker han:

– Jag är inte som honom.

Ändå dyker symbolik upp som får omvärlden att reagera. Ett valfordon i hans region har exempelvis registreringsskylten ”N 88 W”, en sifferkombination som används av nynazister som kod för Hitlerhälsning. Adolf Hitler själv tar avstånd från sådana kopplingar.

I ett kampanjvideo sitter Hitler vid sitt skrivbord och beskriver hur området tidigare bara var betesmark och att det nu – även utan ”stora utvecklingsprojekt” – ändå satsas på människors levnadsvillkor. Ett budskap om att utvecklingen, enligt Adolf Hitler själv, trots allt går framåt under hans ledning.