Aftonbladets attack mot sajt som avslöjade C-pedofili: "De går över gränsen"

Det är inga smickrande omdömen när den socialdemokratiska kvällstidningen idag på morgonen publicerar inte mindre än fyra artiklar i rad om sajten Stoppa pressarna, som bland annat avslöjat att Fredrick Federleys (C) sambo är en dömd pedofil och att M-toppen Fredrik Reinfeldts son Erik missbrukar kokain.

Under våren publicerade Stoppa pressarna censurerade bilder ur en sexfilm som friade tidigare justitiekanslern Göran Lambertz från anklagelser om våldtäkt. Filmen ska ha bidragit till att våldtäktsutredningen mot Lambertz lades ned, men ledde till att nuvarande justitiekanslern Mari Heidenborg istället inledde en utredning mot Stoppa pressarna för grovt förtal.

De "går över gränsen", skriver Aftonbladet-profilen Martin Schori. "Det är bekymmersamt", hävdar Caspar Opitz i en annan artikel – själv känd för att i egenskap av redaktionschef på DN ha mörkat ensamkommande afghaners massövergrepp mot svenska tonårsflickor under Stockholmsfestivalen "We are Sthlm" 2015.

Bland mycket annat upplyser Aftonbladet läsarna om att Stoppa pressarna hyr en postbox från postboxföretaget Brevia och påpekar att terroristen Rakhmat Akilov, flera andra jihadister, gängmedlemmar och "oseriösa företag" också hyrt postbox från just det företaget.

Aftonbladet kräver att Stoppa pressarna ansluter sig till det medieetiska systemet, som är ett organ för tidningsbranschen, och därmed underställs sina konkurrenters och de etablerade mediejättarnas tillsyn. Annars kanske politikerna får för sig att inskränka tryckfriheten ännu mer, varnar kvällstidningen.

"Skulle fler medier göra som Stoppa Pressarna finns en stor risk att lagstiftaren tycker att det självreglerande systemet inte fungerar – och kanske stiftar lagar som begränsar pressfriheten. Det vore livsfarligt", skriver Martin Schori.