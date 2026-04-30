Åkesson: "Helt sanslösa reaktioner"

Publicerad 30 april 2026 kl 15.22

Inrikes. Jimmie Åkesson bemöter nu reaktionerna på SD:s beslut att runda kvittningssystemet – något som har orsakat hysteri i riksdagen. Enligt SD-ledaren var det oppositionen som stod för kuppandet genom att utnyttja politiska vildar.

Jimmie Åkesson skriver i ett inlägg på sociala medier att reaktionerna har varit "sanslösa" efter att SD kallat in två extra ledamöter under onsdagens omröstning om skärpta krav för medborgarskap.

"Jag noterar helt sanslösa reaktioner efter gårdagens votering i riksdagen. Sossarna och övriga oppositionen hävdar 'kupp' och 'fusk'. Det är förvisso både väntat och en del i spelet, men samtidigt bör man vara lite försiktig med hur man väljer orden", skriver han.

Enligt SD-ledaren var det oppositionen som utmanade kvittningssystemet genom att "utnyttja partilösa vildar för att kapa systemet och fälla regeringens förslag".

"Är det då rimligt att tala om 'fusk' och 'kupp' när regeringssidan väljer att kompensera i bänkarna för att hedra valresultatet? I så fall är det naturligtvis lika rimligt att kasta samma beskyllningar på dem som väljer att göra upp med de partilösa vildarna för att nå en falsk majoritet", skriver Åkesson.

Han slår fast att man måste agera på något sätt "när demokratin kapas av hämndlystna och ansvarslösa individer utan respekt för konsekvenserna".

"Om vi gjort annorlunda, så hade uppemot 100.000 utlänningar fått svenskt medborgarskap utifrån de gamla, pinsamt låga kraven. Det vore betydligt värre än lite buller från dem som vill tillbaka till kaoset som rådde före maktskiftet", skriver Jimmie Åkesson.

Nyheter från förstasidan

Ministern visar upp sin nya tröja

Benjamin Dousa går nu runt med budskapet "V=kommunister" på bröstet. "Konsumentupplysning."0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.