Åkesson: "Helt sanslösa reaktioner"

Jimmie Åkesson skriver i ett inlägg på sociala medier att reaktionerna har varit "sanslösa" efter att SD kallat in två extra ledamöter under onsdagens omröstning om skärpta krav för medborgarskap.

"Jag noterar helt sanslösa reaktioner efter gårdagens votering i riksdagen. Sossarna och övriga oppositionen hävdar 'kupp' och 'fusk'. Det är förvisso både väntat och en del i spelet, men samtidigt bör man vara lite försiktig med hur man väljer orden", skriver han.

Enligt SD-ledaren var det oppositionen som utmanade kvittningssystemet genom att "utnyttja partilösa vildar för att kapa systemet och fälla regeringens förslag".

"Är det då rimligt att tala om 'fusk' och 'kupp' när regeringssidan väljer att kompensera i bänkarna för att hedra valresultatet? I så fall är det naturligtvis lika rimligt att kasta samma beskyllningar på dem som väljer att göra upp med de partilösa vildarna för att nå en falsk majoritet", skriver Åkesson.

Han slår fast att man måste agera på något sätt "när demokratin kapas av hämndlystna och ansvarslösa individer utan respekt för konsekvenserna".

"Om vi gjort annorlunda, så hade uppemot 100.000 utlänningar fått svenskt medborgarskap utifrån de gamla, pinsamt låga kraven. Det vore betydligt värre än lite buller från dem som vill tillbaka till kaoset som rådde före maktskiftet", skriver Jimmie Åkesson.