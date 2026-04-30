Ministern visar upp sin nya tröja

Det var i samband med en intern digital utbildning för Moderaterna som Dousa syntes i en t-shirt med texten riktad mot V.

Ministern står fast vid budskapet och hänvisar till partiets politik.

– I min bok är det kommunism, säger Benjamin Dousa till SVT Nyheter.

Han menar att Vänsterpartiet vill höja många skatter och påstår att partiet i grund och botten inte tror på privat äganderätt.

– Om man går igenom deras partiprogram så står det väldigt uttryckligt att man vill fasa ut det samhälle som vi just nu lever i, säger han.

Från Vänsterpartiet kommer hård kritik. Partisekreteraren Maria Forsberg avfärdar utspelet i en skriftlig kommentar där hon skriver att Dousa kommer med ett "helt befängt påstående" om V.

"Det är ju ett väldigt oseriöst agerande. I ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge tror jag att de flesta förväntar sig ministrar som tar ämbetet på allvar och jobbar för att hålla ihop Sverige", skriver hon till SVT.

Benjamin Dousa tillbakavisar att det skulle handla om negativ kampanj.

– V får gärna trycka upp affischer och t-shirts där det står "M=liberalkonservatism", säger han.

Två andra M-ministrar, försvarsminister Pål Jonson och civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin, uppmärksammades tidigare i veckan när de hade ett klistermärke med budskapet "V = kommunister" på en laptop i en video: