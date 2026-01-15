Åklagaren kräver sex månaders fängelse för Sonesson (M)

Enligt åklagaren har Sonesson haft uppsåt när kommunstyrelsen fattade beslutet att stoppa mottagandet av kvotflyktingar och i stället prioritera resurser till flyktingar från Ukraina.

– Då menar jag att han haft uppsåt till att det förslag till beslut som han lämnade, och Kommunstyrelsens beslut som han deltog i, är i strid med bosättningslagen, säger åklagaren Magdalena Petersson till P4 Malmöhus.

– Och jag menar också att han insåg att förslaget och beslutet skulle påverka de fyra målsägandena i målet.

Totalt står sex kommunpolitiker åtalade för beslutet som fattades för snart fyra år sedan. Kommunstyrelsen valde då att stoppa mottagandet av kvotflyktingar, vilket ledde till att en syrisk familj som anvisats av Migrationsverket inte togs emot av Staffanstorps kommun.

Åklagaren menar att politikerna därmed brutit mot bosättningslagen.

De åtalade förnekar brott och hävdar att beslutet var ett politiskt ställningstagande och inte riktat mot den syriska familjen. Enligt försvaret hade Migrationsverket först veckan före kommunstyrelsens beslut fastslagit att kommunen skulle ta emot familjen.

Samtliga åtalade nekar till brott.