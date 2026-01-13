Staffanstorps-politikerna sa nej till invandrare – riskerar sex års fängelse

Bakgrunden är ett beslut våren 2022 då Staffanstorps kommun sade nej till att ta emot fyra kvotflyktingar som anvisats av Migrationsverket.

Man hänvisade till att man hade fullt upp med alla flyktingar från kriget i Ukraina, som då just brutit ut.

När den syriska familjen senare anlände till Sverige fanns ingen kommunal mottagning på plats och de fick till slut flytta vidare till en annan kommun.

Enligt åklagaren handlar det inte bara om ett politiskt ställningstagande utan om ett straffbart agerande.

Sex politiker från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet har åtalats och rättegången inleds under tisdagen. Fem röstade för beslutet, medan den sjätte röstade emot men utan att reservera sig.

– De tilltalade har allvarligt missbrukat sin ställning som kommunpolitiker. Det har dessutom fått konsekvenser både för enskilda individer och för det allmänna, sade kammaråklagare Magdalena Petersson i samband med att åtalet kom in.

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, är en av de åtalade. Hans försvarare Lars Kruse anser att beslutet inte kan utgöra brott eftersom det enligt honom saknade giltighet.

Samtliga åtalade förnekar brott. Rättegången är planerad att pågå i fyra dagar.