© Staffanstorps kommun
Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, är en av de åtalade.

Staffanstorps-politikerna sa nej till invandrare – riskerar sex års fängelse

Publicerad 13 januari 2026 kl 09.52

Inrikes. Idag inleds rättegången mot sex kommunpolitiker i Staffanstorp som står åtalade för grovt tjänstefel efter att kommunen vägrat ta emot kvotflyktingar från Syrien. Brottet kan ge fängelse i upp till sex år.

Dela artikeln

Bakgrunden är ett beslut våren 2022 då Staffanstorps kommun sade nej till att ta emot fyra kvotflyktingar som anvisats av Migrationsverket.

Man hänvisade till att man hade fullt upp med alla flyktingar från kriget i Ukraina, som då just brutit ut.

När den syriska familjen senare anlände till Sverige fanns ingen kommunal mottagning på plats och de fick till slut flytta vidare till en annan kommun.

Enligt åklagaren handlar det inte bara om ett politiskt ställningstagande utan om ett straffbart agerande.

Sex politiker från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet har åtalats och rättegången inleds under tisdagen. Fem röstade för beslutet, medan den sjätte röstade emot men utan att reservera sig.

– De tilltalade har allvarligt missbrukat sin ställning som kommunpolitiker. Det har dessutom fått konsekvenser både för enskilda individer och för det allmänna, sade kammaråklagare Magdalena Petersson i samband med att åtalet kom in.

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, är en av de åtalade. Hans försvarare Lars Kruse anser att beslutet inte kan utgöra brott eftersom det enligt honom saknade giltighet.

Samtliga åtalade förnekar brott. Rättegången är planerad att pågå i fyra dagar.

Liftade i Mellanöstern för att visa hur fredliga muslimer är – blev våldtäktsmördad direkt

Hennes nakna kropp hittades i ett buskage. Fallet väcker uppståndelse i sociala medier.0 Plus

Expo-profiler brutalt misshandlade av invandrargäng – slet av slöjan på Bilan Osman

Daniel Vergara och Bilan Osman slogs blodiga på Södermalm. Ena gärningsmannen hade "Allahu akbar" tatuerat i ansiktet.0 Plus

"Min prinsessa": Jimmie Åkesson gifter sig – med kompisarnas dotter

Hon är SD-ledarens brud. "Jag friade på en Ålandskryssning."0 Plus

Nyheter från förstasidan

DN:s rubrik när brutal våldtäktsman utvisas

"28-åring stal ost – ska utvisas från Sverige." I själva verket rör det sig om en Ica-rånare som även våldtagit en 14-årig flicka.0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.