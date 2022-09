Alexander Bard portad från studentkonferens: "Alla ska känna sig trygga"

Konferensen KVIT anordnas varje år av studenter på det kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet.

Syftet uppges vara att främja samarbeten mellan studenter, forskare och företag från Sverige och Europa med inriktning på kognitionsvetenskap. På sin hemsida hävdar konferensen att "det finns en stor bredd på föreläsare och ämnen".

På årets KVIT-konferens, den 20 september, var Alexander Bard inbjuden som föreläsare på temat ”Your Brain in the Digital World: A modern survival guide for our digitalized society”.

Men föreläsningen ställdes in, och Academic Rights Watch – som bevakar den akademiska friheten i Sverige – har granskat hur det gick till.

ARW har tagit del av ett mejl från organisationskommitténs ordförande Victor Karlströmer från den 1 september. I mejlet framgår att inbjudan av Alexander Bard väckt "funderingar och viss kritik". Det uppges att Bard ”gjort ett flertal problematiska uttalanden och är en kontroversiell figur”.

Av denna orsak uttrycker kommittén förståelse för ”den potentiella problematiken över att vi ger en plattform till en person som tidigare uttryckt sig på ett sätt som inte är förenlig(t) med sektionen och programmets grundvärderingar".

I mejlet hänvisas vidare till att ”KogVet programmet ska vara välkomnande för alla, och att LiU har en stark värdegrund för diskriminering i alla dess former”. Det betonas att ”programmet ska ha en inkluderande miljö där alla ska känna sig trygga”.

Organisationskommittén höll sedan en omröstning i frågan och resultatet blev att Alexander Bards föreläsning ställdes in.

På Twitter kommenterar Alexander Bard själv händelsen och anklagar de ansvariga på Linköpings universitet för att vara "stalinister".

Att ungdomar i Sverige vänder sig till den radikala högern är inte så konstigt utan ett sätt att säga "fuck you" till den "fullkomligt korrupta och dekadenta woke-vänstern", konstaterar Bard vidare.

If you want to know how and why Linköping University is a North Korean concentration camp, check out this report! #Cancelculture has no place in a free and open society. Big love to the students of the university, but fuck the corrupt professors and the Stalinist administration! https://t.co/mGHISXYm9n — Alexander Bard (@Bardissimo) September 24, 2022

Linköping University stinks! The last fucking hellhole run by Stalinist woke trolls. But I fucking love the students who stand up against the university administration and let their voices be heard. This is sooo refreshing... https://t.co/t3VLDJouBg — Alexander Bard (@Bardissimo) September 24, 2022

And you wonder why an entire young generation in Sweden is TURNING RADICALLY RIGHT and says fuck you to the completely corrupt and decadent woke left? Meanwhile, @AcademicRightsW are HEROIC fighting the woke troll assholes. Go go go! https://t.co/eNpt1ir2Ku — Alexander Bard (@Bardissimo) September 24, 2022