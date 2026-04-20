Alexander Christiansson (SD) vill bli kulturminister

Sverigedemokraterna anser att partiet bör få ansvaret för kulturpolitiken om Tidöpartierna vinner valet.

Det uppger partiets talesperson Alexander Christiansson.

– Men jag kan ju tycka det, som kulturpolitisk talesperson. Jag tycker att kulturfrågorna är superviktiga för nationen. Det är det som gör Sverige till Sverige, säger han till Magasin K.

Om han själv skulle få posten pekar han ut ett första fokusområde.

– Skulle jag bli kulturminister så blir en av de första grejerna jag skulle göra att utreda kulturarvsskulden.

Alexander Christiansson arbetade tidigare med näringslivsfrågor, men bytte fokus till kulturpolitik efter samtal med partiledaren Jimmie Åkesson.

SD-toppen har dock framför allt profilerat sig som Israel-aktivist snarare än som kulturintresserad.

Israel enda viktiga frågan

Mest uppmärksamhet fick han efter att skakande av gråt ha gått ned på knä inför en bosättare i Israel. Händelsen har ignorerats helt i svensk media men har fått så stor internationell uppmärksamhet att Säpo har fått gå in och skydda politikern.

Under ett tal inför Jerusalem Prayer Breakfast på Grand Hotel i Stockholm för ett år sedan berättade Alexander Christiansson att han han bedömer människor utifrån ett enda kriterium: huruvida de stöttar Israel.

– Jag skulle säga att det finns två typer av människor idag: de som står upp för Israel och de som inte gör det. Så enkelt är det. Oavsett vilket parti du röstar på, vilket religiöst tänkande du än har, vilken kultur du än kommer ifrån, så är det frågan. Står du upp för rättfärdighet eller inte? Så enkelt är det, förklarade SD-toppen.