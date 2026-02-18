Efter knäböjningen: SD-topp får förstärkt skydd av Säpo

Klippet med Alexander Christiansson och bosättaren är egentligen från 2024. Men tidigare i februari började det få mycket stor spridning internationellt på sociala medier, med miljontals visningar bara på X.

Christiansson, som är SD:s kulturpolitiska talesperson, reagerade själv på spridningen genom att anklaga "nazisterna & vänstern" för att ha organiserat en gemensam smutskastningskampanj mot honom.

Swedish politician Alexander Christiansson bowing infront of an Israeli Zionist during his visit to Israel



The submission from the Swedish MP becomes so embarrassing that the Jewish settlers begin to laugh... pic.twitter.com/9lJ9pnBOjU — Ounka (@OunkaOnX) February 7, 2026

Nu väljer SD-toppen Mattias Karlsson att ta partikollegan i försvar i ett långt inlägg på X, där han uppger att Säpo behöver stärka skyddet av Christiansson på grund av den omfattande spridningen av filmen.

"I islamistiska samt vänster- och högerantisemitiska kretsar har videoklippet av denna händelse blivit sinnebilden av en konspiratorisk nidbild och bekräftelsen på att SD och den nya högern kryper för- och underkastar sig den sionistiska, omnipotenta världsregimen. På grund av denna nidbild har min vän Alexander och hans familj nu fått motta så mycket hot och hat att de behöver förstärkt skydd av Säpo."

Allt detta beror enligt Karlsson på att Alexander Christiansson "vid ett besök i Israel för ett par år sedan satte sig på ett knä, böjde sitt huvud, fällde en tår och tröstande lade sin hand på en sörjande judisk man".

Mattias Karlsson ger också "den egentliga bakgrunden" till det nu globalt spridda videoklippet. Han beskriver hur det "brast" för Christiansson när han träffade den israeliska bosättaren, vars son som var soldat dödats i strider med Hamas.

"I detta ögonblick brast det för Alexander, som själv är flerbarnsfar. I en gest av medkännande och medlidande med den sörjande mannen sätter han sig på ett knä och lägger med en tår rinnande för kinden sin hand på den sörjande faderns ben. Till saken hör att Alexander har en stark gudstro och är uppväxt i en frikyrklig miljö. Att knäböja i bön och att lägga sin hand på en medmänniska som lider i förhoppningen om att denne skall få sitt lidande mildrat av Gud är för honom en helt naturlig sak att göra", skriver Mattias Karlsson.

Han fortsätter:

"Det är denna osjälviska handling, utförd i den kontext jag ovan beskrivit, som resulterar i att min vän, och SD som parti, nu hånas och förlöjligas av hundratusentals extremister, världen över, och att mordhoten haglar över en person som inte gjort sig skyldig till något annat än att visa medkänsla med en far som fått se sitt barn mördat av islamister."

Svaren på Karlssons inlägg är till stor del hånfulla.

"Den dagen SD börjar bry sig om det svenska folket som det bryr sig om Israel kan det möjligen finnas en ljusning", skriver användaren Fredric Morenius i en replik som fått över 100 gilla-markeringar.

Användaren Monke kommenterar:

"Ni är helt värdelösa. Jag tycker verkligen synd om alla 50-plussare som tror att SD är nationalister och att ni har för avsikt att rädda Sverige från den mångkulturella soptipp landet har förvandlats till. Ni bokstavligen säljer era rövar."