SD och Israel
© X/Skärmdump
Israelerna på mötet brast ut i skratt när Alexander Christiansson (SD) gick ned på knä och skakande började storgråta inför bosättaren.

Efter knäböjningen: SD-topp får förstärkt skydd av Säpo

Publicerad 18 februari 2026 kl 15.55

Utrikes. Ett klipp som visar hur SD-toppen Alexander Christiansson gråtande går ner på knä inför en israelisk bosättare har fått viral internationell spridning och väckt stor avsky. Nu försvaras han av sin partikollega Mattias Karlsson – som uppger att Christiansson tvingats stärka sitt Säpo-skydd.
"Min vän, och SD som parti, hånas och förlöjligas nu av hundratusentals extremister, världen över", konstaterar Karlsson.

Dela artikeln

SD och Israel

Visa alla

Klippet med Alexander Christiansson och bosättaren är egentligen från 2024. Men tidigare i februari började det få mycket stor spridning internationellt på sociala medier, med miljontals visningar bara på X.

Christiansson, som är SD:s kulturpolitiska talesperson, reagerade själv på spridningen genom att anklaga "nazisterna & vänstern" för att ha organiserat en gemensam smutskastningskampanj mot honom.

Nu väljer SD-toppen Mattias Karlsson att ta partikollegan i försvar i ett långt inlägg på X, där han uppger att Säpo behöver stärka skyddet av Christiansson på grund av den omfattande spridningen av filmen.

"I islamistiska samt vänster- och högerantisemitiska kretsar har videoklippet av denna händelse blivit sinnebilden av en konspiratorisk nidbild och bekräftelsen på att SD och den nya högern kryper för- och underkastar sig den sionistiska, omnipotenta världsregimen. På grund av denna nidbild har min vän Alexander och hans familj nu fått motta så mycket hot och hat att de behöver förstärkt skydd av Säpo."

Allt detta beror enligt Karlsson på att Alexander Christiansson "vid ett besök i Israel för ett par år sedan satte sig på ett knä, böjde sitt huvud, fällde en tår och tröstande lade sin hand på en sörjande judisk man".

Mattias Karlsson ger också "den egentliga bakgrunden" till det nu globalt spridda videoklippet. Han beskriver hur det "brast" för Christiansson när han träffade den israeliska bosättaren, vars son som var soldat dödats i strider med Hamas.

"I detta ögonblick brast det för Alexander, som själv är flerbarnsfar. I en gest av medkännande och medlidande med den sörjande mannen sätter han sig på ett knä och lägger med en tår rinnande för kinden sin hand på den sörjande faderns ben. Till saken hör att Alexander har en stark gudstro och är uppväxt i en frikyrklig miljö. Att knäböja i bön och att lägga sin hand på en medmänniska som lider i förhoppningen om att denne skall få sitt lidande mildrat av Gud är för honom en helt naturlig sak att göra", skriver Mattias Karlsson.

Han fortsätter:

"Det är denna osjälviska handling, utförd i den kontext jag ovan beskrivit, som resulterar i att min vän, och SD som parti, nu hånas och förlöjligas av hundratusentals extremister, världen över, och att mordhoten haglar över en person som inte gjort sig skyldig till något annat än att visa medkänsla med en far som fått se sitt barn mördat av islamister."

Svaren på Karlssons inlägg är till stor del hånfulla.

"Den dagen SD börjar bry sig om det svenska folket som det bryr sig om Israel kan det möjligen finnas en ljusning", skriver användaren Fredric Morenius i en replik som fått över 100 gilla-markeringar.

Användaren Monke kommenterar:

"Ni är helt värdelösa. Jag tycker verkligen synd om alla 50-plussare som tror att SD är nationalister och att ni har för avsikt att rädda Sverige från den mångkulturella soptipp landet har förvandlats till. Ni bokstavligen säljer era rövar."

Åkesson uppges ha varit otrogen – med "en rad" olika kvinnor

Källorna: Därför sprack förhållandet med Louise Erixon. Utpekad sekreterare fick riksdagsplats.0 Plus

Muhammads blodiga attack mot kvinnan i tunnelbanan

Matar knytnävsslag mot kvinnans ansikte och stjäl hennes Rolexklocka. Greps efter brutala attacken i Stockholm.0 Plus

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SVT:s barnprogramledare åtalas för grova våldtäkter

Anklagas för övergrepp på känd hästgård. Har lett flera barn- och ungdomsprogram i SVT.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.