Annika Strandhäll: "Jag kommer alltid stötta Expo"

Strandhäll har lagt upp en skärmdump som visar att hon under förmiddagen idag skickade 200 kronor till Expo via Swish.

"Jag kommer alltid stötta @StiftelsenExpo som försvarar det demokratiska samhället mot det hot som rasismen utgör. Rasism motverkas bäst genom att människor utrustas med kunskap om rasismens mekanismer, språk och organisering", skriver Strandhäll och avslutar med "Det borde alla göra."

Reaktionerna på Strandhälls gåva är blandade. Vissa tycker hon borde ha råd att skänka betydligt mer pengar, medan andra tycker det är fel att skänka pengar till en sådan organisation.

Annika Strandhäll är långt ifrån den första toppolitikern som offentligt meddelat att hon är med och finansierar Expo. Under valrörelsen 2018 skänkte Liberalernas dåvarande partiledare Jan Björklund hela 42.000 kronor till den vänsterextrema stiftelsen efter att ha auktionerat ut sin skjorta på Tradera.

Donationerna till trots utgörs huvuddelen av Expos intäkter av skattemedel och andra former av offentliga bidrag. Expo grundades under 90-talet ur miljön runt våldsbejakande Antifascistisk aktion (Afa) och var tänkt som en mer rumsren kamporganisation mot det man menar är rasism och fascism. Under den pågående coronakrisen har Expo bland annat spridit falsk propaganda åt regeringen.