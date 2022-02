© Andrew Scheer Ontarios premiärminister Doug Ford.

Ännu en insamling till lastbilskonvojen stoppad

Publicerad 11 februari 2022 kl 08.21

Utrikes. Myndigheterna i Ontario har stoppat nya insamlingar via Givesendgo till den så kanadensiska så kallade frihetskonvojen, som demonstrerar mot vaccinrestriktionerna i Kanada. Det rapporterar The Globe and Mail.