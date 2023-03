Anti-PK-profil lämnar tyska vänsterpartiet

Fria Tider har tidigare rapporterat om hur Die Linke försökt att få sin toppolitiker Sahra Wagenknecht utesluten sedan hon kritiserat kulturmarxismen som genomsyrar det tyska samhället.

I sin bok Die Selbstgerechten ("De självrättfärdiga") riktar hon hård kritik mot den politiskt korrekta så kallade woke-kulturen inom dagens vänster. Hon pratar om en "livsstilsvänster" som har skrämt iväg vänsterns traditionella väljare.

På sistone har hon gjort sig än mer hatad av partiledningen genom att kritisera vapenleveranserna till Ukraina och sanktionerna mot Ryssland, som hon anser skada den tyska ekonomin och arbetarklassen.

Nyligen skrev Wagenknecth tillsammans med författaren Alice Schwarzer ett "fredsmanifest" som undertecknades av över 700.000 personer, däribland tyska akademiker, politiker, aktivister och intellektuella. Hon höll också en stor antikrigsdemonstration i Berlin i slutet av februari.

A 2/25 rally in Berlin led by Left Party’s Sahra Wagenknecht brought tens of thousands of Germans together in support of a peace manifesto signed by 670,000 people



“We don’t want German tanks firing on the great-grandchildren of Russian women and men!”pic.twitter.com/dbiSQS7q8U

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) February 27, 2023