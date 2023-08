Arena fullproppad med afrikaner sjöng om att massmörda vita

– Döda boern (de vita). Skjut för att döda! Brrr, pang! mässade Julius Malema inför en fullsatt arena med anhängare som tjöt, dansade och hoppade av glädje över budskapet.

Julius Malema var tidigare ordförande för regeringspartiet ANC:s ungdomsförbund, och uppmärksammades redan då för att sjunga folkmordssånger om att döda vita människor.

Idag leder han det svarta vänsterpartiet Economic Freedom Fighters, som har cirka 13 procent av stödet i opinionen. Partiet driver bland annat kravet på att staten ska beslagta vita människors egendomar utan ersättning och dela ut dem till svarta.

Sydafrikas största oppositionsparti Democratic Alliance (DA), som de flesta vita sydafrikaner röstar på, fördömer lördagens händelse. Partiledaren John Steenhuisen säger att Julius Malema är en "blodtörstig tyrann" som kräver "massmord".

Han uppger också att DA kommer att lämna in ett klagomål mot Malema till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Den Sydafrikafödde mångmiljardären Elon Musk uppmärksammar också händelsen. På sin plattform Twitter skriver Musk att Malema "driver på för folkmord". Han frågar också varför Sydafrikas president Cyril Ramaphosa inte säger något om Malemas retorik.

They are openly pushing for genocide of white people in South Africa. @CyrilRamaphosa, why do you say nothing?

— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2023