Asylsökare på femstjärnig kryssare firar på Tiktok

Upp till 1.000 invandrare från Syrien och Jemen har checkat in på kryssningsfartyget Silja Europa, som nu ska fungera som ett flytande asylboende.

I filmklipp som lagts upp på Tiktok visar de boende upp hur det ser ut i deras nya hem, medan glad arabisk musik spelas i bakgrunden.

Det framgårbland annat att de har fått rymliga hyttar och serveras varma bufféer – allt på de nederländska skattebetalarnas bekostnad.

Detta väcker ilska i Nederländerna, som lider av en inflation på över 17 procent.

Den invandringskritiska politikern Geert Wilders sprider vidare filmerna på Twitter. Där jämför han med hur araberna får allt gratis och bor i femstjärniga hyttar medan landets egna medborgare drabbas hårt.

”Allt är gratis för asylsökare. God varm mat, uppvärmning, skötsel. Allt för inget på lyxkryssningsfartyg", skriver han i ett inlägg.

"Medan vårt eget folk inte kan betala sina energiräkningar och många äldre tvingas använda blöjor på grund av brist på vårdpersonal", konstaterar Geert Wilders.

