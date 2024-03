Återvandringsprofil dramatiskt gripen

En planerad föreläsning med den österrikiske högerprofilen Martin Sellner stoppades av polisen i den schweiziska kantonen Aargau på lördagen.

Arrangörerna hade enligt Reuters inte efterkommit en begäran från polisen om att evenemanget skulle ställas in.

Sellner skulle prata om sin nya bok där han argumenterar för omfattande återvandring av tredje världen-invandrare från Europa.

Polisen stängde då av strömmen, stormade lokalen och grep Sellner.

Martin Sellner har själv lagt upp en video från händelsen på X. Där skriver han också att han blivit portad från Aargau i två månader.

— Martin Sellner (@Martin_Sellner) March 17, 2024