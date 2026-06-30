Basshunter flydde Sverige efter gängattack: "Jag vill inte dö"

Låten "Boten Anna" kom 2006 och blev en dundersuccé. Bland annat toppade den Englandslistan i fem veckor – mer än någon annan svensk låt sedan Abbas "Dancing Queen".

Bara fem år senare flyttade Jonas "Basshunter" Altberg utomlands och är idag permanent bosatt i Dubai – även om han nu tillfälligt har lämnat landet under kriget.

I en intervju i Expressen får Altberg frågan varför han flyttade från Sverige. Han svarar:

– Jag flyttade från Sverige för att jag fick min dörr insparkad en tisdagseftermiddag, och fick en kniv mot strupen av några jävla gängmedlemmar som sa att de skulle döda mig. Som tur var så hade jag kompisar hemma, för vi hade varit ute i Malmö och festat. Så vi var fyra pers, och om inte de hade varit där, hade jag nog varit död nu, säger han.

Efter den händelsen höll sig Altberg gömd i Sverige ett tag innan han beslutade sig för att flytta till Dubai.

Han konstaterar att polisen inte kunde göra något.

– Jag vill inte dö.

Jonas Altberg säger att det är första gången han berättar i en intervju om anledningen till att han valde att lämna Sverige.

– Vad fan ska jag säga? Att jag flyttade för att jag inte kände mig trygg i mitt land? Jag vill inte att man ska ha den bilden av Sverige. Så jag har hållit det här inne i 15 år, men nu är det väl lika bra att det kommer ut, säger han till Expressen.