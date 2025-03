Bildt: USA har sannolikt blivit en skurkstat

I en analys för Project Syndicate skriver Bildt hur Donald Trumps andra mandatperiod på kort tid omformat USA:s utrikespolitik i grunden – till Europas nackdel.

”Det var ett ögonblick som kommer att leva kvar i historien,” skriver Bildt.

Han syftar på tidpunkten då USA, tillsammans med Ryssland och några andra länder utanför den politiskt korrekta delen av världen, röstade emot en resolution i FN:s generalförsamling som fördömde Rysslands aggression mot Ukraina. Det var på treårsdagen av invasionen.

Bildt konstaterar att den gamla åsiktsgemenskapen mellan USA:s och Europas eliter håller på att bryta samman. Under Trumps första mandatperiod hölls den ideologiska alliansen fortfarande vid liv – men inte denna andra gång.

Vid den säkerhetspolitiska konferensen i München levererade USA:s vicepresident J.D. Vance ett tal som ”skakade om Europas säkerhetsetablissemang i grunden”, om man får tro Bildt.

Perhaps we must start to think about the unthinkable - a NATO without 🇺🇸. The shift in the trans-Atlantic alliance is profound. Some thoughts from me on where we are. https://t.co/au5snKxOPz

