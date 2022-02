Björnterrorn som aldrig tycks ta slut

Den aktuella björnen är ovanligt storväxt och väger omkring 225 kilo, jämfört med en normal svartbjörn som väger omkring 45-135 kilo.

Svartbjörnen är en björnart som vanligen är något mindre än grizzlybjörnar och andra brunbjörnar. Så är dock inte fallet med denna bjässe till svartbjörn som verkar kunna hävda sig väl i näringskedjan.

Polisen i Kalifornien går nu ut med en efterlysningsaffish på den skräckinjagande svartbjörnen efter att sedan juli i fjol ha fått ta emot över 150 samtal från oroliga medborgare som har sett björnen när den är ute på fräcka plundringståg i jakt på ännu mer mat att stjäla.

Björnen, som har fått smeknamnet "Hank the Tank" på grund av sin massiva storlek, har tydligen inga problem med att ta sig in i människors bostäder utan bryter sig med lätthet in i låsta hus.

Förra veckan ertappade polisen jättebjörnen just när den var upptagen med att vända upp och ned på ännu en bostad. Polisen bankade då på ytterdörren varpå Hank the Tank efter en stund, högst motvilligt, valde att lunka därifrån ut igenom bakdörren.

Viltvårdsmyndigheten Department of Fish and Wildlife vill nu försöka gånga in svartbjörnen och söva ned den med bedövningspil så att den kan flyttas till ett mindre folktätt område. Man bedömer dock att detta kan bli svårt att göra på ett säkert sätt då jättebjörnen har börjat att se människor och deras hus som en säker källa till föda.

Viltvårdsmyndigheten utesluter inte att man kan komma att till slut bli tvungen att avliva björnen. Djurrättsorganisationer motsätter sig detta och vill att Hank the Tank i stället ska flyttas till en skyddad djurpark där den inte riskerar att bli dödad i en våldsam konfrontation med människor.